Inter, attacco a Dimarco: “Il miglior mancino d’Europa è un altro”

Dito puntato contro il terzino sinistro nerazzurro e della Nazionale italiana. Dal paragone con Roberto Carlos a quello con Olise

L’Inter è tornata a vincere in Serie A e lo ha fatto con un netto 5-2 a Pasqua contro la Roma. Un successo che ha permesso alla squadra di Chivu di allungare ulteriormente in testa alla classifica. Eppure ci sono ancora critiche contro i nerazzurri. Se non riguardano la squadra, si va sui singoli. Nel mirino soprattutto i nazionali azzurri ed in particolare Federico Dimarco.

Non c’è dubbio che il terzino sinistro dell’Inter non stia vivendo il suo miglior momento, ma i suoi numeri stagionali restano impressionanti. Tra gol e assist, Dimarco ha partecipato a 21 gol in Serie A. Niente male per uno che non fa l’attaccante. Ma non abbastanza per i suoi detrattori, tra cui il giornalista sportivo Gianni Visnadi. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Radio.

“Parlate di Olise come di potenziale fuoriclasse, ma magari ce lo avessimo noi… Abbiamo dipinto Dimarco come Roberto Carlos per tre mesi! Il miglior sinistro d’Europa: l’ho sentito dire dieci volte da dieci telecronisti diversi. Ma vogliamo paragonare Dimarco a Olise? Poi vabbè giocano in ruoli differenti e il francese è anche 10cm più alto. Il campionato italiano è un campionato morto. Se guardo Milan-Napoli dico che tristezza rispetto a Real Madrid-Bayern Monaco“.