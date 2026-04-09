Calhanoglu, tra rinnovo e cessione c’è una terza via clamorosa

L’Inter sta pensando ad un nuovo scenario per il regista turco. Ci sarebbe anche il benestare di mister Chivu

Il bellissimo gol da oltre 30 metri segnato contro la Roma nei minuti di recupero del primo tempo da parte di Hakan Calhanoglu potrebbe aver cambiato il destino dell’Inter. E forse anche il suo. In scadenza di contratto nel 2027, il centrocampista turco è sempre corteggiato dal Galatasaray. Il rinnovo per ora è in stand-by e per non perderlo a costo zero, i nerazzurri sarebbero costretti a cederlo a luglio.

Cristian Chivu spinge per la sua conferma, perché ha capito che quando manca Calhanoglu è tutta un’altra Inter. Il problema è che a 32 anni i problemi fisici iniziano a farsi sentire: in questa stagione il Nazionale turco ha saltato un terzo delle gare per infortunio. La dirigenza nerazzurra sta pensando anche ad un mini rinnovo di una stagione, ma con un ingaggio più basso rispetto agli attuali 6,5 milioni di euro netti.

Una cosa è certa: come la scorsa estate, se qualcuno vorrà comprare Calhanoglu, non potrà farlo in saldo. Tra rinnovo e cessione, poi, c’è una terza via clamorosa paventata dalla Gazzetta dello Sport. Tenere l’ex milanista fino a gennaio 2027 per facilitare la transizione dal 3-5-2 al 3-4-2-1 (o 4-2-3-1 se dovesse essere ceduto pure Bastoni) e cederlo a metà della prossima stagione se l’Inter dimostrerà di poter fare a meno di lui. Uno scenario al limite della follia.