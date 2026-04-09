Chivu, il bomber rivela: “Sue idee non potevano andare all’Inter”

Il tecnico rumeno costretto a fare un passo indietro e combinare le sue idee con l’eredità di Inzaghi: “Ma il prossimo anno…”

“Chivu è stato bravo: veniva da pochi mesi al Parma ed è arrivato all’Inter che doveva risorgere dalle ceneri della finale di Champions League di Monaco”. Pensieri e parole di Aldo Serena. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti nerazzurro ha detto la sua sull’allenatore rumeno. “Ha capito presto che le sue idee non potevano essere applicate e le ha combinato con l’eredità di Inzaghi“.

“Vedremo il vero Chivu la prossima stagione, se dal calciomercato arriveranno i giocatori che vuole” prosegue Serena prima di parlare della corsa scudetto. “Per l’Inter è fatta al 90% grazie ai ritorni di Dumfries, Calhanoglu e Lautaro Martinez, che non è il semplice centravanti che fa gol, ma un capitano che dà l’esempio. Lascio un 10% al Napoli perché ha un calendario un po’ più semplice e perché nel calcio può succedere di tutto”.

Domenica la squadra di Chivu avrà lo scoglio più duro da qui all’ultima giornata di Serie A. “Il Como può mettere in difficoltà chiunque, ma anche imbrigliarsi da solo. I nerazzurri dovranno essere aggressivi e ci vorrà il travolgente Dimarco di qualche settimana fa. La buona notizia è Thuram, meno distratto e più determinato. Di sicuro l’Inter deve dimenticare il 4-0 dell’andata, ma anche lo 0-0 della Coppa Italia” conclude Serena.