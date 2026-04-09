Costa come Kone ma è più forte: l’ultima idea dell’Inter in mediana

Il centrocampista della Roma è il primo obiettivo di Chivu per la prossima stagione. Ma c’è una alternativa più che valida

A prescindere dal cambio di modulo. A prescindere dalle eventuali cessioni nel reparto. Cristian Chivu continua a fare un nome alla dirigenza dell’Inter per la prossima stagione: è quello di Manu Kone. Il centrocampista francese viene considerato una pedina fondamentale dall’attuale tecnico per garantire muscoli e polmoni alla linea mediana. La Roma lo valuta sui 40 milioni di euro e potrebbe essere costretta a cederlo.

Ma l’Inter non vuole farsi trovare impreparata come un anno fa con Lookman e valuta già le alternative. Una di queste porta ad Angelo Stiller. Il Nazionale tedesco classe 2001 sta contribuendo alla grande stagione dello Stoccarda, attualmente quarto in Bundesliga e in piena lotta per un posto in Champions League. Meno fisico ma più tecnico rispetto a Manu Kone, in estate vuole fare il salto di qualità in una big europea e le pretendenti non mancano.

Oltre all’Inter, come riporta il sito fussballdaten, ci sono anche Real Madrid, Manchester United e Liverpool sulle tracce di quello che in patria viene considerato l’erede di Kroos. Nel suo contratto c’è una clausola di rescissione fissata a 40 milioni di euro, ma i biancorossi possono annullarla pagando due milioni allo stesso Stiller e chiedere poi il prezzo che preferiscono per il suo cartellino. Vedremo come andrà a finire.