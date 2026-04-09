Dossier errori arbitrali pro Inter: top club presenta un reclamo

Sei gli episodi in cui i nerazzurri sarebbero stati favoriti dai direttori di gara. Tutti contro la stessa avversaria

Quello delle polemiche arbitrali è un tema che non riguarda solo l’Italia. Sta facendo molto discutere quanto successo in Champions League nel derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid. Al nono minuto della ripresa, Pubill ha preso il pallone con le mani per il calcio di rinvio, che però era già stato battuto dal portiere Musso. L’arbitro rumeno Kovacs ha fatto finta di niente e il Var non l’ha richiamato per fischiare il rigore.

Il Barcellona si sente vittima di troppi errori nelle ultime stagione e vuole presentare un dossier alla Uefa. Secondo il quotidiano iberico As, in particolare, sarebbero presenti gli episodi delle ultime quattro stagioni della massima competizione per club, sei dei quali riguardano partite con l’Inter. Nella stagione 2022-23, mancherebbero un rigore per il tocco di mano di Dumfries, non sanzionato a differenza della rete annullata da Pedri per la stessa infrazione.

Ma è soprattutto la doppia sfida della semifinale della scorsa stagione che non va giù al presidente Laporta. Dal rigore (netto) per il fallo di Cubarsì su Lautaro Martinez a quello non assegnato ai blaugrana per il contatto tra Mkhitaryan e Yamal, passando per la spinta di Acerbi su Pedri fino a quella di Dumfries su Gerard Martin prima del 3-3 che portò ai supplementari. Nessun accenno alla mancata espulsione di Inigo Martinez per lo sputo ad Acerbi…