Serie A, classifica riscritta a Napoli: “Inter al decimo posto”

Dal capoluogo campano rilanciano: “Conte garanzia di vittoria, ma niente 5-0: si vincerà spesso con un gol di scarto”

La vittoria nello scontro diretto con il Milan di Pasquetta ha eletto il Napoli come nuova anti Inter nella corsa allo scudetto. Tra i campioni d’Italia uscenti vige la solita scaramanzia: “Non ho mai creduto al titolo né al fatto che i nerazzurri potessero perdere 14 punti. E’ una cosa mai vista” ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni in un intervento all’emittente campana Radio Punto Zero.

“Il Napoli deve proteggere il secondo posto e farsi trovare pronto, ma non penso che l’Inter possa perdere altri 7 punti in sette giornate, anche se mai dire mai”. Poi l’elogio a Conte: “E’ una garanzia di vittoria, ma con lui non ci saranno mai dei 5-0, bensì tanti successi con un gol di scarto. Sta facendo gli stessi punti della passata stagione nonostante abbia dovuto giocare tante partite senza 10 o 11 titolari“.

Proprio la questione infortuni spingono De Giovanni a riscrivere la classifica di Serie A: “L’Inter è rinata grazie ai rientri di Lautaro Martinez e Calhanoglu, mentre quando sono mancati un paio di titolari è uscita dalla Champions contro il Bodo Glimt e perso 7 punti in tre gare di campionato. Con gli stessi infortuni del Napoli, forse i nerazzurri sarebbero al decimo posto in classifica”. Da drammaturgo a comico il passo è breve.