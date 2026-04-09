Serie A, classifica riscritta a Napoli: “Inter al decimo posto”

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Dal capoluogo campano rilanciano: “Conte garanzia di vittoria, ma niente 5-0: si vincerà spesso con un gol di scarto”

La vittoria nello scontro diretto con il Milan di Pasquetta ha eletto il Napoli come nuova anti Inter nella corsa allo scudetto. Tra i campioni d’Italia uscenti vige la solita scaramanzia: “Non ho mai creduto al titolo né al fatto che i nerazzurri potessero perdere 14 punti. E’ una cosa mai vista” ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni in un intervento all’emittente campana Radio Punto Zero.

Corsa scudetto, De Giovanni: "Inter decima in classifica se..."
Lautaro e Rrahmani dell’ultimo Inter Napoli (foto Ansa) – Interlive.it

“Il Napoli deve proteggere il secondo posto e farsi trovare pronto, ma non penso che l’Inter possa perdere altri 7 punti in sette giornate, anche se mai dire mai”. Poi l’elogio a Conte: “E’ una garanzia di vittoria, ma con lui non ci saranno mai dei 5-0, bensì tanti successi con un gol di scarto. Sta facendo gli stessi punti della passata stagione nonostante abbia dovuto giocare tante partite senza 10 o 11 titolari“.

Proprio la questione infortuni spingono De Giovanni a riscrivere la classifica di Serie A: “L’Inter è rinata grazie ai rientri di Lautaro Martinez e Calhanoglu, mentre quando sono mancati un paio di titolari è uscita dalla Champions contro il Bodo Glimt e perso 7 punti in tre gare di campionato. Con gli stessi infortuni del Napoli, forse i nerazzurri sarebbero al decimo posto in classifica”. Da drammaturgo a comico il passo è breve.