Calciomercato, assist a Marotta: “Tonali perfetto per l’Inter”

Il centrocampista della Nazionale italiana potrebbe lasciare il Newcastle al termine della stagione, magari per tornare in Serie A

Per molti Sandro Tonali è stato l’unico a salvarsi nel naufragio dell’Italia, che ha perso la finale playoff contro la Bosnia e per la terza volta di fila non parteciperà ai Mondiali. Dopo tre stagioni, potrebbe lasciare il Newcastle che sta facendo una stagione anonima in Premier League (attualmente dodicesima in classifica, ndr) e difficilmente farà le coppe europee. Club inglesi sono sulle sue tracce, ma non si esclude il ritorno in Serie A.

Già, ma dove? Il nome di Tonali è stato accostato alla Juventus, oltre che ad un ritorno al Milan. “Ma io lo vedrei bene all’Inter, che ha già un vero regista. E’ il nostro miglior giocatore di movimento per distacco” ha detto Paolo Di Canio, che ha giocato tanto in Premier, in una intervista al Corriere della Sera. Chi in Inghilterra non è riuscito a sfondare, invece, è Federico Chiesa.

“Se torna in Italia, tempo un paio di scatti e ci chiederemmo perché a Liverpool non giocava… Ma la Premier è l’Nba e la Serie A è il basket italiano. Malen all’Aston Villa era la terza riserva, mentre alla Roma sembra un marziano. Lautaro Martinez segna con Pisa e Lecce e sento dire che è come Kane, che ha fatto 49 gol in tutte le competizioni!” conclude Di Canio.