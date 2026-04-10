Inter, la verità su Thuram: ecco cosa gli ha fatto cambiare atteggiamento

Il centravanti argentino era in crisi di prestazioni, la rinascita è arrivata prima della grande prestazione con la Roma

Al termine della partita contro la Roma, il premio di Man of the Match è andato a Marcus Thuram. Con due assist per Lautaro Martinez ed un gol, l’attaccante transalpino è stato decisivo per il ritorno alla vittoria dei nerazzurri. In molti hanno sostenuto che ritrovare il partner argentino e riformare la ThuLa sia stato decisivo per sbloccarlo. Ma la Gazzetta dello Sport svela il retroscena sul cambio di marcia del numero 9 nerazzurro contro i giallorossi.

La svolta è arrivata prima di lasciare Appiano Gentile per rispondere alla chiamata della Francia per le due amichevoli oltre oceano. “Nuova fame, altra corsa, diversa attitudine dopo qualche settimana giù di tono e lontana dai suoi standard” si legge sulla rosea. Decisivo un colloquio tra Thuram e Cristian Chivu: il tecnico rumeno ha trovato le parole giuste per persuadere il suo centravanti e farlo tornare ai suoi massimi livelli.

La prova del nove domenica a Como, quando Thuram dovrebbe essere schierato di nuovo titolare al fianco di Lautaro. Contro la squadra di Fabregas vedremo se Tikus è ‘guarito’ del tutto e se potrà essere decisivo nella corsa scudetto. Ma vedremo anche se Chivu, oltre che un buon allenatore, è davvero un buono psicologo. E chissà che non sia cambiato anche il futuro, visto che il francese è al centro di tanti rumors di calciomercato in uscita.