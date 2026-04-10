Tegola Lautaro, ricaduta al polpaccio e niente Como-Inter: tempi di recupero e chi al suo posto

Il tecnico rumeno potrebbe prendere una decisione a sorpresa per la sfida contro la squadra di Fabregas

Antivigilia della trasferta di Como in casa Inter. Le brutte notizie arrivano dall’infermeria, con Lautaro che ha avuto una ricaduta al polpaccio che lo aveva messo fuori causa per oltre un mese: il capitano si è rifatto male dopo il rientro contro la Roma, battezzato peraltro con una doppietta.

“Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra – recita la nota del club ufficiale – La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Per il numero 10 stop di circa quindici giorni, questo vuol dire che salterà anche il match con il Cagliari: rientro previsto tra il ritorno della semifinale di Coppa Italia col Como e la gara in casa del Torino.

Per sostituire Lautaro il favorito è Pio Esposito. L’altra assenza a Como sarà quella di Bisseck. A proposito della difesa, Carlos Augusto ha scontato la squalifica e potrebbe far rifiatare uno tra Bastoni nel terzetto difensivo e Dimarco sulla fascia sinistra.

Al centro della difesa si giocano una maglia De Vrij e Acerbi, mentre a centrocampo Mkhitaryan potrebbe far rifiatare Zielinski nel ruolo di mezzala sinistra.

La tentazione di Chivu era quella di confermare in blocco gli undici che sono partiti titolari contro la Roma, ma ciò non sarà possibile a causa dell’infortunio di Lautaro. Dall’altra parte Fabregas recupera Ramon e Rodriguez, ma a sua volta potrebbe sorprendere tutti passando alla difesa a tre.