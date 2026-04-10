Terzino tifoso del Milan all’Inter: trattativa già avviata

Blitz di Marotta e Ausilio, presentata l’offerta per anticipare la concorrenza della Premier League

Comprare oggi i campioni del domani. Per i club di Serie A, che non possono vantare la forza economica di quelli inglesi, né del Real Madrid, del Bayern Monaco o del Paris Saint-Germain, diventa fondamentale giocare di anticipo. Per questo serve una squadra di osservatori forte come quella su cui può contare l’Inter. Gli scout nerazzurri hanno segnalato a Marotta e Ausilio un profilo molto interessante: Moncef Zekri.

A rivelarlo è il giornalista italo-belga ed esperto di calciomercato Sacha Tavolieri sul suo account X. Il 17enne terzino sinistro nato a Bruxelles, ma che ha scelto il Marocco come sua Nazionale, milita attualmente nel Mechelen con cui ha un contratto fino al 2028. L’Inter si è già mossa presentando un’offerta molto allettante: 4,2 milioni di euro più il 10% sul prezzo della futura rivendita del calciatore.

Non solo: i nerazzurri potrebbero anche lasciare Zekri per una stagione in prestito in Belgio per convincere i giallorossi e battere la concorrenza del Brentford. Una curiosità sul giovane talento classe 2008, in una intervista dello scorso ottobre aveva rivelato di aver rifiutato la corte di Ajax e Bayer Leverkusen, dicendo che non era il momento di andare e via e aggiungendo che “anche se mi avesse voluto il Milan, squadra del mio cuore, non ci sarei andato”.