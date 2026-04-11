Costretti a cederlo: l’Inter pensa al giocatore che fa tre ruoli

Marotta può regalare un jolly a Chivu: in estate può partire per meno della metà del prezzo pagato nel 2023

Chi non vorrebbe un calciatore che sa ricoprire bene tre ruoli? Per di più in prezzo di saldo? Ecco perché l’Inter si è messa sulle tracce di Edson Alvarez, almeno stando a quanto riporta il sito inglese Caught Offside. Il 28enne capitano della Nazionale messicana di professione fa il mediano incontrista, ma nella sua carriera è stato schierato con buoni risultati anche come difensore centrale e come esterno destro nella difesa a 4 e a 5.

La scorsa estate il West Ham, club con il quale è sotto contratto fino al 2028, lo ha ceduto in prestito oneroso per 2 milioni di euro con diritto di riscatto al Fenerbahce. Ma complici i troppi infortuni che ne hanno condizionato la stagione, il club turco ha deciso di non trattenerlo, anzi. A gennaio ha preso Kante come suo sostituto, quindi Alvarez a giugno tornerà a Londra.

Gli Hammers lo pagarono 38 milioni di euro nel 2023, ma ora il suo cartellino vale meno della metà (una quindicina di milioni). Cessione che diventerebbe obbligata in caso di retrocessione dalla Premier League alla Championship. Oltre all’Inter, su Alvarez ci sarebbe il suo ex club dell’Ajax ed i tedeschi del Borussia Dortmund. Vedremo chi la spunterà.