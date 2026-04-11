Rifiuta le altre offerte, vuole l’Inter: c’è il sì allo scambio

Svolta di mercato per i nerazzurri: Marotta e Ausilio stanno per chiudere il primo colpo con uno scambio in Serie A

L’Inter è pronta a chiudere il primo colpo di calciomercato per la stagione 2026-27. Come era lecito attendersi visti gli addii a costo zero dei vari Acerbi, De Vrij e Darmian, il primo reparto da rinforzare è quello difensivo. Tanti i nomi che si sono fatti in queste settimane, ma quello più vicino a sbarcare ad Appiano Gentile è Tarik Muharemovic.

Il 23enne centrale mancino della Nazionale bosniaca è di proprietà del Sassuolo, anche se la Juventus vanta il 50% sul prezzo della futura cessione del giocatore. Ecco perché si pensava ad un suo ritorno in bianconero, ma il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto sostiene che Muharemovic abbia messo in stand-by tutte le altre opzioni, dando priorità all’Inter.

Tra i nerazzurri e il calciatore ci sarebbe già una bozza di accordo, va trovato quello tra i club. Tra Marotta e Carnevali i rapporti sono ottimi, ma si sa che quella neroverde è una bottega molto cara. Tuttavia gli emiliani avrebbero aperto alla possibilità di un inserimento di una contropartita tecnica dall’Inter Under23 in cambio. Dai centrocampisti Topalovic e Berenbruch al terzino Cocchi fino all’ala Kamate: le opzioni interessanti non mancano.