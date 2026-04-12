Como-Inter, Chivu: “Non dobbiamo snaturarci. Thuram, Barella e Calhanoglu…”

Le parole del tecnico nerazzurro prima del match valevole per la 32esima di Serie A

“Servirà una grande prestazione per portare a casa il risultato”. Così Chivu a ‘Dazn’ prima di Como-Inter, una sorta di semi match point Scudetto per i nerazzurri dopo il pari del Napoli in casa del Parma. “Se il risultato della squadra di Conte può influenzarci? Pensiamo solo a noi contro un avversario con ambizioni Champions – ha risposto il tecnico romeno – Siamo consapevoli che dovremo essere la nostra miglior versione per vincere la partita”.

“Cosa ho detto ai ragazzi per affrontare un Como così aggressivo? Di non snaturarci facendo quello che abbiamo preparato in settimana. Dobbiamo rispondere colpo su colpo, tirare fuori coraggio e personalità oltre che capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso da quello che abbiamo fatto anche nell’ultima gara contro la Roma”.

Senza Lautaro, che sarà in panchina a sostenere i compagni, la squadra dovrà tirare fuori gli attributi: “Ma lo hanno fatto vedere già domenica scorsa – evidenzia Chivu in conclusione – Non dimentico le prestazioni di Thuram, Barella e Calhanoglu, tutti ragazzi che hanno tirato fuori qualcosa in più sotto l’aspetto della leadership e della personalità nei momenti di difficoltà. Dovranno farlo anche stasera“.