Como-Inter, Chivu: “Non dobbiamo snaturarci. Thuram, Barella e Calhanoglu…”

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Le parole del tecnico nerazzurro prima del match valevole per la 32esima di Serie A

“Servirà una grande prestazione per portare a casa il risultato”. Così Chivu a ‘Dazn’ prima di Como-Inter, una sorta di semi match point Scudetto per i nerazzurri dopo il pari del Napoli in casa del Parma. “Se il risultato della squadra di Conte può influenzarci? Pensiamo solo a noi contro un avversario con ambizioni Champions – ha risposto il tecnico romeno – Siamo consapevoli che dovremo essere la nostra miglior versione per vincere la partita”.

Chivu a Dazn prima di Como-Inter
Como-Inter e Lautaro, le parole di Chivu a Dazn – Interlive.it

“Cosa ho detto ai ragazzi per affrontare un Como così aggressivo? Di non snaturarci facendo quello che abbiamo preparato in settimana. Dobbiamo rispondere colpo su colpo, tirare fuori coraggio e personalità oltre che capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare niente di diverso da quello che abbiamo fatto anche nell’ultima gara contro la Roma”.

Senza Lautaro, che sarà in panchina a sostenere i compagni, la squadra dovrà tirare fuori gli attributi: “Ma lo hanno fatto vedere già domenica scorsa – evidenzia Chivu in conclusione – Non dimentico le prestazioni di Thuram, Barella e Calhanoglu, tutti ragazzi che hanno tirato fuori qualcosa in più sotto l’aspetto della leadership e della personalità nei momenti di difficoltà. Dovranno farlo anche stasera“.