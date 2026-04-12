Como-Inter, Dumfries: “Nel gruppo altri leader oltre a Lautaro”

Le parole del terzino nerazzurro prima del posticipo domenicale valevole per la 32esima giornata di Serie A

“Se Como-Inter può essere un match point Scudetto? Non voglio dire questo, ovviamente abbiamo visto gli altri risultati. Però pensiamo solo a noi stessi, dobbiamo vincere“. Pensieri e parole di Denzel Dumfries a ‘Dazn’ prima della gara del ‘Sinigaglia’ che, se vinta, potrebbe davvero consentire alla formazione di Chivu di mettere le mani sullo Scudetto.

“Chi sarà il sostituto di Lautaro quanto a leadership? In squadra abbiamo tanti calciatori di esperienza – ha risposto il laterale olandese – Penso ad Acerbi, Barella… Siamo un gruppo con tanti leader, ora sta a noi dimostrarlo stasera contro una squadra che ha grande mobilità e molti giocatori bravi tecnicamente. Giocano un calcio molto aperto, noi rispettiamo le loro qualità ma siamo pronti ad affrontarli”.