Inter, la superiorità su Napoli e Milan certificata dal numero dei gol: sorpasso storico alla Juve

La squadra di Chivu ha il miglior attacco della Serie A

L’Inter si è messa in tasca lo Scudetto numero 21 della sua storia con la pesante vittoria in casa del Como, arrivata solo qualche ora dopo il pareggio del Napoli contro il Parma.

E menomale che l’ultimo turno di Serie A sarebbe dovuto essere sfavorevole alla squadra di Chivu: sulla carta lo era senza alcun dubbio, visto che anche il Milan affrontava un avversario inferiore, cioè l’Udinese, a quello di Thuram e compagni.

Più 9 su Conte e più 12 su Allegri, il traguardo è a un passo e ovviamente meritato. Ci sono i numeri, che quasi mai mentono, a confermare la superiorità netta dell’Inter di Chivu sulle dirette concorrenti. Prendiamo solo quello dei gol realizzati: 75 in campionato, 27 e 28 in più di Napoli e Milan. Sipario.

A proposito di gol fatti, proprio nel weekend appena concluso è avvenuto lo storico sorpasso alla Juve quanto a reti segnate nel massimo campionato italiano: 5.465 in 3.188 partite contro le 5.464 dei bianconeri in 3.149 incontri. Sul sorpasso pesa l’annata in B, dove l’Inter non è mai andata, nella stagione 2006/2007.