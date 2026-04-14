Agente Calhanoglu nega tutto: “È molto felice all’Inter”. E sul rinnovo…

Gordon Stipic mente sapendo di mentire: “Non ci sono state trattative col Galatasaray”

Gordon Stipic smentisce tutti e tutto nella sua dichiarazione ufficiale rilasciata a Fabrizio Romano. È mancato solo che negasse anche di chiamarsi così…

L’agente di Calhanoglu nega che ci siano state e che ci siano tuttora, come dichiarato invece ieri da un suo collega vicino al club turco, dei colloqui con il Galatasaray: “Le speculazioni su un possibile trasferimento sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray“.

Il focus del regista turco, tornato a disposizione con la Roma e subito determinante per la squadra di Chivu, ora è solo su questo finale di stagione e, ovviamente, sul prossimo Mondiale in Usa e Canada: “Hakan rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l’Inter, la lotta per lo Scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra.

Settimana dopo settimana, attraverso le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando avanti con grande orgoglio e determinazione al prossimo Mondiale, dove guiderà la sua nazione come capitano, una responsabilità che è un onore speciale e significa tutto per lui”.

Nessun accenno al futuro, a un possibile rinnovo con l’Inter, ma d’altronde queste sono delle dichiarazioni preconfezionate quanto prevedibili in questo preciso momento. Dichiarazioni che valgono meno di zero.