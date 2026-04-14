Inter, colpo in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni

Svolta di mercato per i nerazzurri: Marotta e Ausilio a caccia di un regista di centrocampo. Spunta una nuova pista

Gran gol contro la Roma, assist contro il Como: sulle ultime due vittorie dell’Inter c’è lo zampino di Hakan Calhanoglu. Tornato dal lungo infortunio, il centrocampista turco si è rivelato subito fondamentale nello scacchiere di Chivu. Normale che si sia tornati a parlare del suo futuro, visto che in patria danno il suo trasferimento al Galatasaray “fatto al 99%”. A quel punto i nerazzurri dovrebbero virare su un altro regista.

A tal proposito si registra una nuova candidatura, quella di Arthur Vermeeren, centrocampista belga classe 2005. Nonostante la giovane età, ha già girato mezza Europa: prima l’Atletico Madrid, poi il Lipsia (che è ancora proprietario del suo cartellino) e adesso il Marsiglia. Il club francese è soddisfatto delle sue prestazioni, ma difficilmente potrà spendere i 20 milioni di euro per riscattarlo dal prestito. E allora in estate sarà asta.

Secondo il sito fussballdaten, in prima fila c’è il Tottenham dove è appena arrivato De Zerbi che lo allenava all’OM. Ma il rischio retrocessione degli Spurs apre la corsa a Vermeeren ad altri club. In Germania ci sono Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, mentre in Italia ci sarebbe appunto l’Inter. Secondo la fonte tedesca, i nerazzurri punterebbero ad un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 30 milioni di euro.