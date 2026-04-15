Calciomercato Inter, piace ‘La Bestia’: intreccio col Barcellona

Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi su un giocatore dal soprannome bizzarro. Prezzo e concorrenza spaventano

Per gli appassionati di calcio internazionale il suo nome non è così sconosciuto. Ad appena 19 anni Luka Vuskovic è già nel giro della Nazionale croata maggiore e nel mirino di tanti top club in giro per l’Europa. Cresciuto nell’Hajduk Spalato, è esploso in questa stagione in Bundesliga, dove sta giocando in prestito all’Amburgo, mentre il suo cartellino è di proprietà del Tottenham. In Germania viene soprannominato ‘La Bestia’.

Il motivo è facile da intuire: è un difensore roccioso dal fisico possente. In Croazia sostengono che calciatori come lui nascano una volta ogni 100 anni. Insomma, le premesse ci sono tutte. L’Inter in estate dovrà rifare quasi interamente il reparto arretrato: addio ad Acerbi, Darmian e De Vrij da svincolati, mentre Alessandro Bastoni potrebbe essere ceduto per fare cassa al Barcellona.

E proprio i blaugrana, secondo il sito spagnolo El Gol Digital, sarebbero la principale antagonista dei nerazzurri nella corsa a Vuskovic. Attenzione anche al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al Borussia Dortmund e al Lipsia. Il prezzo del cartellino è già alto per un giocatore che si sta affacciando adesso al calcio che conta: si parla di una valutazione da 30-40 milioni di euro che potrebbe raddoppiare in pochi anni.