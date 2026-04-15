Chivu, brutte notizie dall’infermeria: salta Inter-Cagliari

Il tecnico nerazzurro inizia a preparare la sfida di venerdì a San Siro. Non solo Lautaro Martinez ai box

Tra appena due giorni si apre la 33esima giornata di Serie A. Dopo essersi sfidati domenica al Sinigaglia e in vista del nuovo scontro diretto di martedì prossimo al Meazza, Como e Inter anticipano al venerdì in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Mentre i lariani di Fabregas faranno visita al Sassuolo, i nerazzurri di Chivu ospiteranno il Cagliari. Obiettivo altri tre punti per avvicinarsi allo scudetto.

La sfida di San Siro presenta più insidie di quanto si potrebbe pensare classifica alla mano. Per i sardi di Pisacane, infatti, un risultato positivo dopo il successo sulla Cremonese può rappresentare un passo decisivo verso la salvezza. L’Inter invece non deve abbassare la guardia dopo aver portato a 9 i punti di vantaggio sul Napoli e 12 sul Milan, né farsi distrarre dal successivo impegno in coppa.

Cristian Chivu dovrà fare a meno di tre calciatori per Inter-Cagliari. Oltre a capitan Lautaro Martinez, che ne avrà ancora per un paio di settimane, non ci sarà Sucic, fermato per un turno dal giudice sportivo. Ancora assente anche Yann Bisseck: quella di dopodomani doveva essere la gara del suo rientra, che invece è slittato. Da capire se il tecnico rumeno punterà su Acerbi per la terza partita di fila per sostituire il tedesco, oppure se è arrivo il turno di De Vrij.