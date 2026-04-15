Chivu, brutte notizie dall’infermeria: salta Inter-Cagliari

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Il tecnico nerazzurro inizia a preparare la sfida di venerdì a San Siro. Non solo Lautaro Martinez ai box

Tra appena due giorni si apre la 33esima giornata di Serie A. Dopo essersi sfidati domenica al Sinigaglia e in vista del nuovo scontro diretto di martedì prossimo al Meazza, Como e Inter anticipano al venerdì in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Mentre i lariani di Fabregas faranno visita al Sassuolo, i nerazzurri di Chivu ospiteranno il Cagliari. Obiettivo altri tre punti per avvicinarsi allo scudetto.

Inter-Cagliari, Chivu perde tre giocatori
Chivu senza tre giocatori per Inter Cagliari (Foto Ansa) – Interlive.it

La sfida di San Siro presenta più insidie di quanto si potrebbe pensare classifica alla mano. Per i sardi di Pisacane, infatti, un risultato positivo dopo il successo sulla Cremonese può rappresentare un passo decisivo verso la salvezza. L’Inter invece non deve abbassare la guardia dopo aver portato a 9 i punti di vantaggio sul Napoli e 12 sul Milan, né farsi distrarre dal successivo impegno in coppa.

Cristian Chivu dovrà fare a meno di tre calciatori per Inter-Cagliari. Oltre a capitan Lautaro Martinez, che ne avrà ancora per un paio di settimane, non ci sarà Sucic, fermato per un turno dal giudice sportivo. Ancora assente anche Yann Bisseck: quella di dopodomani doveva essere la gara del suo rientra, che invece è slittato. Da capire se il tecnico rumeno punterà su Acerbi per la terza partita di fila per sostituire il tedesco, oppure se è arrivo il turno di De Vrij.