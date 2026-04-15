Classifica errori arbitrali: Inter e Juventus appaiate in testa

Contro il Como l’ennesimo episodio ai danni della squadra di Chivu, che insieme a quella di Spalletti è quella più colpita per ammissione dell’AIA

Quello che tutti i tifosi dell’Inter temevano si è poi rivelato vero. Il Var Aureliano, nella sfida di domenica a Como, si è limitato a guardare un replay per capire se il contatto tra Bonny e Nico Paz fosse dentro o fuori l’area. A quel punto ha richiamato l’arbitro Massa e con overrule ha fatto decretare il calcio di rigore. Senza guardare gli altri replay che evidenziavano come non ci fosse alcun fallo.

A Open Var i vertici arbitrali dell’AIA sono stati costretti ad ammettere l’errore. Contando soltanto quelli che il designatore Rocchi è stato disposto a confessare, sono già trenta in 32 giornate di Serie A, in pratica uno ogni turno. Altro che sudditanza psicologica verso i top club: dai dati emerge che i due club più colpiti sono Inter e Juve, con un saldo negativo di tre episodi tra quelli a favore e quelli contro.

Di contro, la squadra più aiutata è stata la Fiorentina (quattro a favore e solo uno contro). Ecco la classifica degli errori arbitrali, con tra parentesi quelli pro e quelli contro:

Juventus -3 (2-5)

INTER -3 (1-4)

Genoa -2 (2-4)

Pisa -2 (0-2)

Cagliari -1 (0-1)

Cremonese -1 (0-1)

Lecce -1 (0-1)

Parma -1 (0-1)

Udinese -1 (0-1)

Bologna 0 (2-2)

Milan 0 (2-2)

Roma 0 (1-1)

Napoli 1 (3-2)

Sassuolo 1 (1-0)

Atalanta 2 (2-0)

Como 2 (2-0)

Lazio 2 (4-2)

Torino 2 (2-0)

Verona 2 (2-0)

Fiorentina 3 (4-1)