Inter, ora è Chivu a frenare: chiesti questi 4 giocatori per rinnovare

Al tecnico rumeno offerto un contratto con ingaggio raddoppiato, ma vuole avere più poteri sul mercato per firmare

Sulla carta la 32esima giornata di Serie A era quella più temuta dall’Inter nella corsa scudetto. E invece grazie alla grande vittoria in rimonta in trasferta contro il Como, i nerazzurri hanno addirittura allungato in testa alla classifica sul Napoli, fermato dal pareggio a Parma e sul Milan che ha addirittura perso in casa contro l’Udinese. Come scritto spesso da Interlive.it, la conquista del titolo porterà al rinnovo di Cristian Chivu.

Non c’è fretta da nessuna delle due parti. Il fondo Oaktree vuole festeggiare il tricolore prima di mettere tutto nero su bianco e lo stesso allenatore rumeno sta prendendo tempo. La bozza del nuovo contratto è già pronta: scadenza spostata al 2029 e ingaggio di fatto raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni di euro attuali, che passerebbero a 5 milioni bonus compresi. Ma Chivu vuole più potere sul calciomercato, dopo che la scorsa estate non è stato accontentato con Lookman e Manu Kone.

Quattro i calciatori chiesti espressamente dall’ex tecnico del Parma. Il primo è ancora il francese della Roma, che può garantire muscoli e polmoni in mediana. Poi un difensore centrale, con Muharemovic del Sassuolo preferito a Solet dell’Udinese. Quindi un esterno destro top se partisse Dumfries, con Palestra obiettivo numero uno. Infine un fantasista che possa agire da trequartista, ala o seconda punta: il sogno è Nico Paz, ma Chivu si ‘accontenterebbe’ di Moussa Diaby.