Non vuole tornare alla Juve e chiama Marotta: ‘Portami all’Inter’

I piani di mercato dei nerazzurri si incrociano ancora con quelli bianconeri. Ma il giocatore ha già fatto la sua scelta

Oggi per un calciatore scegliere tra Inter e Juventus sembra abbastanza facile. Al di là del lato economico, da un lato c’è un club vincente e ben strutturato, da anni ai vertici in Italia e in Europa con un progetto ben definito da Marotta. Dall’altro tanto caos con continui cambi in panchina (Motta, Tudor e Spalletti gli ultimi) e a livello dirigenziale con Giuntoli prima e Comolli adesso.

Non sorprende, allora, quanto si legge oggi sul Corriere dello Sport in merito a Tarik Muharemovic. Il difensore centrale bosniaco classe 2003 è un obiettivo di mercato di Inter e Juve, con la Vecchia Signora che ha un grande vantaggio. Al momento della cessione al Sassuolo, infatti, si è tenuta il 50% sulla rivendita del giocatore. Il problema è che lui non sembra affatto attirato dalla possibilità di tornare in bianconero.

Muharemovic vuole fare il salto di qualità in una big, ma non alla Juventus. “Portatemi all’Inter” il messaggio che il nazionale bosniaco sta lanciando ai dirigenti nerazzurri. Marotta è già al lavoro con Carnevali per trovare una soluzione: si tratta sulla base di 25 milioni di euro, provando a chiudere l’affare prima dei Mondiali onde evitare che il prezzo possa salire. Non si esclude, peraltro, che possa esserci uno scambio con un giovane dell’Under 23 di Vecchi.