Sfiga Ekitike, infortunio choc: Thuram vede più vicino il Mondiale

L’attaccante si è fatto male durante la sfida tra Liverpool e PSG valevole per il ritorno dei quarti di Champions League

Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Ci ha visto benissimo con Ekitike, l’attaccante francese del Liverpool infortunatosi nel secondo tempo della sfida col PSG valevole per il ritorno dei quarti Champions. L’ex Eintracht si è fatto male da solo, mentre correva: si è capito subito fosse qualcosa di serio.

Più che serio, di molto serio: come riporta ‘ESPN’, infatti, Ekitike ha riportato la rottura del tendine d’Achille. Per il classe 2002 come minimo 6 mesi di stop, ma i più pessimisti ipotizzano addirittura ben 9 mesi ai box. Dipenderà molto da come procederà il piano di recupero, ma una cosa è certa: salterà sicuramente il Mondiale di giugno in USA e Canada, oltre che l’inizio della prossima stagione.

È bruttissimo, ma qualcuno deve pur dirlo: l’uscita di scena di Ekitike avvicina Marcus Thuram alla convocazione per la stessa rassegna iridata, poiché libera un posto nel reparto avanzato dove Didier Deschamps ha l’imbarazzo della scelta.

Vedremo quali saranno le scelte definitive del CT dei ‘Bleus’, ma dopo il ko di Ekitike il numero 9 dell’Inter – tornato al gol prima in Nazionale e poi in Serie A con la maglia nerazzurra (1 gol e 2 assist contro la Roma, doppietta al Como) ha molte, ma molte più chance di finire nell’elenco dei convocati della Francia. Naturalmente il Mondiale potrebbe rappresentare una grande vetrina anche in ottica cessione. Per l’Inter non è affatto intoccabile.