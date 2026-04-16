Inter, stop al rinnovo di Chivu: “Non ha un gran mercato”

Fumata bianca vicina tra la società nerazzurra e il tecnico rumeno, ma c’è chi non è così entusiasta del prolungamento di contratto

Da ieri il tema del rinnovo del contratto di Cristian Chivu è tornato di grande attualità. La firma e il comunicato ufficiale non arriveranno prima della conquista dello scudetto, ma l’accordo tra l’Inter e l’allenatore rumeno non è in discussione. Prolungamento fino al 2029 con stipendio raddoppiato, che lo renderà il tecnico più pagato in Serie A dopo Conte, Allegri e Gasperini. Sempre che rimangano sulle rispettive panchine.

In più, maggiori poteri sul calciomercato. Un riconoscimento a Chivu ed al suo ottimo lavoro dopo una stagione finita nel peggiore dei modi con l’addio di Inzaghi dopo la catastrofe in finale di Champions League. Tutti contenti? Non proprio. C’è anche una voce fuori dal coro: “Non credo che sia il caso di blindarlo: non penso che abbia un gran mercato Chivu in questo momento, quindi non mi impegnerei con lui chissà fino a quando”.

Pensieri e parole di Roberto Pruzzo, che a Radio Radio aggiunge: “Gli darei un anno di contratto in più perché ha dimostrato in qualche maniera di essere in grado di gestire l’Inter, anche se in certi momenti mi è parso di no. Però alla fine i conti tornano e quindi diamogli fiducia. Per quanto riguarda il mercato, secondo me Marotta è un maestro: penso che Chivu, seguendo la linea guida della società, possa mettere bocca su qualcuno. Ci sono giocatori che hanno dato tanto in questi anni, ma che è il caso di cambiare“.