Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euro

In Serie A non esistono giocatori incedibili al giusto prezzo: lo sanno bene anche i dirigenti nerazzurri

Con lo scudetto che si avvicina sempre di più dopo il 3-0 rifilato al Cagliari venerdì sera, l’Inter può iniziare a pensare alla prossima stagione. C’è da capire anzitutto da quali calciatori e da quale modulo vorrà ripartire Cristian Chivu, il quale ha chiesto maggiori poteri sul mercato per rinnovare il contratto. Ci sono giocatori che sono imprescindibili, ma questo non vuol dire incedibili: perché alla giusta cifra nessuno lo è per Oaktree.

Ovviamente l’Inter sarebbe disposta a cedere alcuni calciatori solo a fronte di offerte irrinunciabili. È il caso, ad esempio, di Alessandro Bastoni, tra i più chiacchierati in queste settimane. Qualora il difensore della Nazionale chiedesse di andare via e il Barcellona volesse davvero affondare il colpo, non ci saranno sconti né contropartite. È vero che ai nerazzurri piace Hector Fort, ma eventualmente sarebbero due trattative separate.

Altro giocatore spesso al centro dei rumors di mercato è Marcus Thuram. Nel contratto del bomber francese c’è una clausola di rescissione fissata a 85 milioni e l’Inter non vuole scendere di molto sotto quella cifra se un club di Premier League o dell’Arabia Saudita dovesse bussare in Viale della Liberazione. Affinché entrambi lascino Appiano Gentile ci vuole un’offerta davvero folle da 130 milioni di euro. Altrimenti restano, e volentieri, a Milano.