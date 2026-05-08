Arbitropoli, nuovo attacco all’Inter: “Non c’è solo il patto di San Siro”

Il club nerazzurro di nuovo tirato in ballo: “Ci sono sicuramente delle telefonate intercettate. Rispetto al 2006…”

Oggi è stato il giorno dell’audizione di Giorgio Schenone in Procura a Milano. Il PM Maurizio Ascione ha voluto ascoltare il club referee manager dell’Inter che, va sottolineato per l’ennesima volta, ad oggi non risulta indagato nell’ambito dell’inchiesta per frode sportiva che ha coinvolto i vertici arbitrali e in particolare l’ex designatore Rocchi. Interrogatori anche per l’ex presidente AIA Antonio Zappi e l’attuale designatore Dino Tommasi.

Sebbene lo scandalo Arbitropoli per ora non coinvolga club di Serie A, si assiste ad una sorta di sollevazione popolare anti-interista per far punire i nerazzurri. Anche se la narrazione è un’altra: “Siamo di fronte a una frode sportiva. È questo il capo di accusa, ma vedo che con astuzia tipicamente pilotata si evita di affrontare a piedi uniti come nel 2006 (il riferimento è a Calciopoli, ndr)questo argomento. Allora fu giusto far pagare a colpevoli o responsabili di tutte le società, fatta eccezione per una”.

Pensieri e parole di Tony Damascelli, che a Radio Radio aggiunge: “Stavolta si fa di tutto per evitare questa colpevolizzazione, non solo nei confronti degli arbitri. Patto di San Siro? Non penso che ci sia solo quello. Nessuna intercettazione? Ci saranno delle telefonate, che non è reato ovviamente. Stavolta vedo una certa sollevazione quasi etica dei giornali e dei fiancheggiatori a dire che l’Inter non c’entra niente. Strano che nessuno abbia scritto cosa rischia la Juventus“.