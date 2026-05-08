Lautaro: “Fedele all’Inter”. Ma ha fatto queste richieste al club

Il capitano e bomber nerazzurro giura amore: “Mi sento a casa, la mia famiglia è felice a Milano”

Ciclicamente il nome di Lautaro Martinez si riaffaccia in chiave calciomercato. Di solito il Toro di Bahia Blanca viene accostato al Barcellona (che ha provato a prenderlo più volte), all’Atletico Madrid (al quale l’Inter riuscì a strapparlo nell’estate del 2018) e club di Premier League (in particolare il Chelsea). Ma ormai l’attaccante argentino, capitano nerazzurro che sta battendo record su record, si è legato indissolubilmente alla Beneamata.

Tanto che, alla domanda che gli è stata fatta a Cronache di Spogliatoio sulla eventuale ricca offerta che dovesse arrivargli da un club straniero, Lautaro Martinez ha risposto così: “Sono fedele al progetto Inter, qui mi sento a casa. La mia famiglia è felice a Milano, abbiamo un ristorante e amiamo la città. Ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti“.

Lo stesso Lautaro, qualche settimana fa, aveva confessato che il suo sogno è vincere la Champions League. Unico trofeo che manca nella sua bacheca straordinaria. Ecco perché, insieme alla dichiarazione d’amore per i tifosi, ha fatto le sue richieste al club. Va bene puntare sui giovani, ma non sulle scommesse. Servono giocatori pronti. Tradotto: vanno bene i Pio Esposito o i Nico Paz, ma non i Palacios o i Luis Henrique.