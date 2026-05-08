Palestra chiama l’Inter: la nuova strategia per acquistarlo

L’esterno destro dell’Atalanta in prestito al Cagliari è tra i principali obiettivi di mercato per la prossima stagione

La sessione estiva di calciomercato somiglia molto a un dejà-vù per l’Inter. Da Manu Kone a Moussa Diaby passando per Nico Paz fino ad arrivare a Marco Palestra: tanti nomi già usciti ad agosto e a gennaio tornano di moda in casa nerazzurra. In particolare, dopo le dichiarazioni del presidente Marotta di aprire un nuovo ciclo con uno zoccolo duro italiano, riaccendo i fari sul terzino destro della Nazionale azzurra.

Le parole a Dazn del terzino destro del Cagliari, dove sta giocando in prestito dall’Atalanta, sembrano un invito all’Inter ad acquistarlo: “Dopo un anno bellissimo che mi ha cambiato la vita e che mi ha fatto emozionare, ora mi sento pronto per il salto in una big“. Il problema è che i bergamaschi non faranno sconti per Palestra: valutazione da 40-50 milioni di euro, con possibile inserimento di club di Premier League.

L’idea dell’Inter è quella di dare l’assalto a Palestra solo in caso di cessione di Dumfries (che ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro). Nello stesso ruolo saluterà anche Darmian a costo zero e sarà necessario fare cassa con la cessione di uno tra Luis Henrique e Andy Diouf. E allora perché non provare a offrire proprio l’esterno brasiliano o il mediano francese all’Atalanta per dimezzare il prezzo. Vedremo se gli orobici apriranno allo scambio.