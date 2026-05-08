Pazza idea Oaktree: Cristiano Ronaldo jr all’Inter

Il fondo americano vuole piazzare un colpo mediatico e sta pensando al portoghese dell’Al Nassr

Cristiano Ronaldo sta per raggiungere lo storico traguardo dei mille gol in carriera. Gliene mancano soltanto 29. Dopo una carriera ricca di trofei, il suo sogno è quello di vincere un Mondiale e in Usa, Messico e Canada avrà la sua ultima chance. Un sogno più piccolo e di più facile realizzazione, invece, è quello di giocare una partita ufficiale insieme a suo figlio. Entrambi sono all’Al Nassr, ma CR7 jr è pronto a spiccare il volo.

Sebbene non abbia ancora compiuto 16 anni (li farà il prossimo 17 giugno, ndr) Cristiano Ronaldo jr è pronto a confrontarsi con il calcio europeo e di certo le pretendenti non mancano. Il tabloid britannico The Sun ha rivelato che in primis ci sono due dei club nel quale ha militato suo padre: il Manchester United e la Juventus. Ma non solo: dal PSG al Tottenham, passando per Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia, fino ad Atalanta e Salisburgo.

E poi c’è l’Inter. Da tempo il fondo Oaktree ha in mente di fare un colpo mediatico per rilanciare il brand a livello internazionale. Di certo ci sarebbe grande curiosità nel vedere Cristiano Ronaldo jr in un top club europeo, con il padre CR7 magari spesso a San Siro per vedere il figlio una volta che si sarà ritirato. Vedremo come andrà a finire.