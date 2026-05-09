Frattesi pedina di scambio, quattro piste: tre in Serie A

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Il centrocampista romano dell’Inter verso l’addio a fine stagione. La sua partenza può portare un nuovo volto ad Appiano Gentile

È passato un anno da una delle partite più belle della storia dell’Inter. Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, i nerazzurri bissano il risultato in casa contro il Barcellona nelle semifinali di Champions League. Poi il gol ai tempi supplementari di Davide Frattesi che manda la squadra di Inzaghi a giocare la finalissima. Chi lo avrebbe mai detto che quella sarebbe rimasta l’ultima gioia per il centrocampista romano?

Calciomercato Inter, Frattesi pedina di scambio
Frattesi pedina di scambio (foto Ansa) – Interlive.it

Con l’arrivo di Chivu in panchina, sembrava che Frattesi potesse trovare più spazio magari con il passaggio al modulo 3-4-2-1. Ma poi l’ex Sassuolo saltò per infortunio tutta la preparazione estiva, e il mercato non portò i colpi necessari a cambiare lo schema di gioco. Il suo rendimento nel frattempo è calato e già a gennaio si ipotizzava una cessione che, salvo sorprese, si concretizzerà a luglio. L’Inter lo valuta 25-30 milioni di euro, ma potrebbe aprire ad uno scambio.

Ci sono tre club di Serie A sulle tracce di Frattesi: si è parlato di un possibile ritorno alla Roma, dove milita l’obiettivo nerazzurro di lunga data Manu Kone. In corsa il Napoli, che potrebbe offrire Alex Meret come portiere erede di Sommer. E poi c’è la Juve del suo estimatore Spalletti, che a sua volta potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Andrea Cambiaso. Infine la pista estera con il Nottingham Forest, dove gioca Dan Ndoye, pupillo del Ds Ausilio.