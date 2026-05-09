Frattesi pedina di scambio, quattro piste: tre in Serie A

Il centrocampista romano dell’Inter verso l’addio a fine stagione. La sua partenza può portare un nuovo volto ad Appiano Gentile

È passato un anno da una delle partite più belle della storia dell’Inter. Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, i nerazzurri bissano il risultato in casa contro il Barcellona nelle semifinali di Champions League. Poi il gol ai tempi supplementari di Davide Frattesi che manda la squadra di Inzaghi a giocare la finalissima. Chi lo avrebbe mai detto che quella sarebbe rimasta l’ultima gioia per il centrocampista romano?

Con l’arrivo di Chivu in panchina, sembrava che Frattesi potesse trovare più spazio magari con il passaggio al modulo 3-4-2-1. Ma poi l’ex Sassuolo saltò per infortunio tutta la preparazione estiva, e il mercato non portò i colpi necessari a cambiare lo schema di gioco. Il suo rendimento nel frattempo è calato e già a gennaio si ipotizzava una cessione che, salvo sorprese, si concretizzerà a luglio. L’Inter lo valuta 25-30 milioni di euro, ma potrebbe aprire ad uno scambio.

Ci sono tre club di Serie A sulle tracce di Frattesi: si è parlato di un possibile ritorno alla Roma, dove milita l’obiettivo nerazzurro di lunga data Manu Kone. In corsa il Napoli, che potrebbe offrire Alex Meret come portiere erede di Sommer. E poi c’è la Juve del suo estimatore Spalletti, che a sua volta potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Andrea Cambiaso. Infine la pista estera con il Nottingham Forest, dove gioca Dan Ndoye, pupillo del Ds Ausilio.