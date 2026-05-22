Vieira boom: “La verità su Chivu, Mourinho e la panchina dell’Inter”

Il tecnico francese la scorsa estate era stato accostato ai nerazzurri insieme a Fabregas e all’allenatore rumeno

La scorsa estate l’Inter si trovò con la necessità di prendere un nuovo allenatore in pochi giorni. Simone Inzaghi decise di abbandonare la nave dopo la finale Champions persa contro il Psg e una stagione con zero titoli. Marotta e Ausilio dovettero fare in fretta, perché c’era il Mondiale per Club alle porte. L’idea era quella di ripartire da un tecnico giovane e c’erano tre nomi sul tavolo: Cesc Fabregas, Cristian Chivu e Patrick Vieira.

Quest’ultimo decise di restare al Genoa, salvo poi venire esonerato e rimpiazzato da De Rossi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vieira ha svelato che “non voglio dire il nome della squadra, ma è vero che ho parlato con club importanti di Serie A. Il mio è un calcio verticale, mi ispiro a Klopp: voglio una squadra proattiva e aggressiva”.

Vieira elogia Chivu: “Ha vinto perché è intelligente. Sembrava introverso da calciatore, ma si vedeva che aveva personalità. Fabregas? Scherzando gli ho detto che mi ha fatto andare via lui dall’Arsenal, non potevo fare un anno in panchina”. Infine un retroscena su Mourinho: “In Manchester United-Inter del 2009 mi disse che avrei giocato 60 minuti, ma persi la marcatura di Vidic e mi sostituì all’intervallo. Ora che sono allenatore so che aveva ragione lui“.