Inter, dopo Solet un difensore italiano: corsa a sei | INTERLIVE

Il centrale dell’Udinese sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro, ma non sarà l’unico acquisto nel reparto per Chivu

L’Inter sembra molto vicina a piazzare il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Oumar Solet, che in una recente intervista ha parlato quasi da nerazzurro dicendo che gli piace Milano e che vuole tornare a giocare la Champions League. Ma il francese dell’Udinese non sarà l’unico rinforzo nel pacchetto arretrato di Chivu per la prossima stagione, che vedrà una mezza rivoluzione ad Appiano Gentile.

Si è parlato a lungo anche di Tarik Muharemovic: il centrale bosniaco del Sassuolo non è sparito dai radar, ma la pista si è un po’ raffreddata. Anche perché, secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, il presidente Marotta preferirebbe un calciatore italiano come secondo colpo in difesa. Dopo la doppietta nel derby alla Lazio che può valere la Champions, si è complicata la pista che portava a Gianluca Mancini della Roma.

Da anni Giorgio Scalvini è un pupillo del Ds Ausilio, ma l’Atalanta è una bottega cara. L’Inter non ha mai perso di vista la pista che porta a Pietro Comuzzo, che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Ci sono poi tre profili che militano all’estero: anzitutto Giovanni Leoni potrebbe essere chiesto in prestito al Liverpool. Infine due Nazionale Under 21 che militano in Germania: Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach e Filippo Mane del Borussia Dortmund.