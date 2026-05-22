Sondaggio Inter per Casemiro. Il piano B ha clausola da 17 milioni

Non solo Manu Kone e Curtis Jones: i nerazzurri stanno valutando altri profili per rinforzare la mediana di Chivu

Tra i reparti in cui dovrà intervenire l’Inter sul prossimo mercato estivo c’è senza dubbio il centrocampo. Di certo andranno rimpiazzati Mkhitaryan e Frattesi ed è incerto anche il futuro di Calhanoglu e Diouf. In questi giorni sono due i nomi più caldi in casa nerazzurra: Manu Kone della Roma e Curtis Jones del Liverpool. Ma naturalmente non sono gli unici. A sorpresa è spuntato pure Casemiro.

Convocato dal Brasile per i Mondiali che prenderanno il via l’11 giugno, il 34enne mediano è in scadenza di contratto con il Manchester United. Secondo l’emittente GloboEsporte, ci sarebbero stati due sondaggi di club italiani per Casemiro da parte dell’Inter e della Juventus. Ma l’ex Real Madrid avrebbe già deciso di lasciare l’Europa per un calcio più ‘facile’, accettando la proposta dell’Inter Miami nella MLS americana.

Stesso ruolo, ma caratteristiche completamente diverse (ma anche 13 anni in meno) ha Milton Delgado, altro centrocampista in orbita Inter. Stando a quanto riferito dal portale Tyc Sports, i nerazzurri stanno continuando a monitorare le prestazioni del talento argentino al Boca Juniors. Ma gli Xeneizes non hanno intenzione di trattare: chi lo vuole dovrà pagare la clausola di rescissione da 20 milioni di dollari, al cambio circa 17 milioni di euro.