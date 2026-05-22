Inter, colpo Bremer con la clausola: l’indizio sull’addio alla Juve

Il difensore centrale brasiliano può liberarsi dai bianconeri dietro pagamento della somma di 58 milioni di euro

La Juventus è a 90 minuti dal baratro. La clamorosa sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha fatto piombare la squadra di Spalletti dal terzo al sesto posto in classifica. Niente Champions quindi, ma Europa League. E solo grazie all’Inter che ha vinto la Coppa Italia, altrimenti i bianconeri si sarebbero ritrovati addirittura in Conference. Da rivedere i piani di mercato con un possibile addio pesantissimo: Gleison Bremer.

Dopo il derby contro il Torino dell’ultima giornata di Serie A, il difensore centrale volerà oltre oceano per raggiungere il suo Brasile in vista dei Mondiali. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma prende corpo l’idea di un addio alla Juve. L’indizio arriva dai bookmaker che hanno fatto crollare la quota scommessa sulla sua cessione nella sessione estiva di calciomercato a 2,75.

Con una clausola di rescissione da 58 milioni di euro valida fino al 10 agosto, si direbbe che Bremer possa andare solo all’estero, magari in Premier League. In teoria un pensiero potrebbe farcelo anche l’Inter, cui il brasiliano è stato accostato anche di recente, ma eventualmente soltanto se prima dovesse incassare una cifra superiore dalla partenza di Alessandro Bastoni.