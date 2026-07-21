Inter, il nuovo esterno lo porta Frattesi? Lo scambio impossibile

Inter, Frattesi potrebbe portare il nuovo esterno: lo scambio impossibile fa sognare i tifosi.

L’Inter è ancora alla ricerca del sostituto di Denzel Dumfries, che ha lasciato i nerazzurri e si è accasato al Real Madrid grazie al pagamento della clausola da circa 20 milioni presente nel suo contratto. Trovare l’erede dell’olandese, però, si sta rivelando una missione più difficile del previsto per Ausilio e Marotta. Prima l’inserimento prepotente del Chelsea ha fatto naufragare all’ultimo la trattativa per Marco Palestra, poi i problemi fisici riscontrati nelle visite mediche hanno impedito ai nerazzurri di chiudere la trattativa per Anan Khalaili, esterno israeliano.

In questi giorni, i nerazzurri stanno riflettendo sul profilo ideale da poter aggiungere alla rosa. C’è un nome, però, che metterebbe certamente d’accordo i tifosi.

Inter, Frattesi per arrivare a Ndoye

Tra le opzioni che sui social risultano essere le più gradite ai tifosi nerazzurri c’è quella che porta a Dan Ndoye, esterno del Nottingham Forest. Il giocatore, vecchia conoscenza del nostro campionato, è apprezzato anche dalla dirigenza nerazzurra, frenata però dalle cifre importanti dell’operazione. La valutazione di Ndoye si aggira intorno ai 40 milioni, senza considerare lo stipendio “da Premier” del giocatore.

L’Inter ha però una carta da giocarsi: Davide Frattesi è infatti uno dei nomi nella lista del Nottingham Forest per il centrocampo. Il nerazzurro è ormai fuori dal progetto di Chivu, e vuole trovare maggiore spazio e minutaggio altrove per mettere in mostra le sue qualità, che hanno trovato poco spazio nel centrocampo tutta tecnica e palleggio dei nerazzurri.

Al momento, gli inglesi hanno manifestato interesse ma non sembrerebbero aver portato un’offerta importante ai nerazzurri. Un eventuale scambio, però, potrebbe essere una vera svolta per il mercato dei campioni d’Italia e per i due giocatori.