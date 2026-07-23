Inter, incontro decisivo per l’acquisto di mercato: si decide in settimana

Inter, incontro decisivo per sondare le possibilità nerazzurre di arrivare al sogno di mercato.

Il mercato nerazzurro è stato, sin qui, piuttosto in salita. La dirigenza è stata impegnata nella ricerca del sostituto di Denzel Dumfries, partito alla volta di Madrid, ma dopo i tentativi falliti, pur per motivi differenti, per Palestra e Khalaili, i nerazzurri sembrano avere messo in stand by la ricerca dell’esterno per concentrarsi su un nuovo sogno di mercato.

La notizia della volonta del Tottenham di privarsi di Cristian Romero, e del difensore di provare una nuova avventura altrove, ha infatti cambiato le priorità di mercato nerazzurre e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe convinto la dirigenza a fare un tentativo per portare l’argentino a Milano. L’Inter cerca rinforzi nel reparto difensivo dopo gli addii di cerbi e de Vrij, e Romero in questo senso sarebbe il colpo di mercato ideale per rinforzare la rosa di Chivu.

Inter, sogno Romero: il difensore nel mirino, incontro decisivo

E’, però, una trattativa molto complicata. La valutazione del difensore è piuttosto elevata (si parla di 50 milioni di euro), oltre allo stipendio molto elevato percepito dal giocatore in Inghilterra. Come si legge su SportMediaset, è previsto un incontro diretto con l’entourage del calciatore che certamente darà indicazioni importanti sulla fattibilità o meno del calciatore.

Su Romero è anche forte l’interesse del Barcellona, che al momento deve però risolvere altre questioni prima di poter eventualmente affondare il colpo, oltre che dell’Atletico Madrid che avrebbe effettuato dei sondaggi. L’Inter, comunque, sembra avere tutte le intenzioni di fare un tentativo consapevole delle difficoltà dell’operazione. Non resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione, e se davvero Romero sarà il colpo dell’estate nerazzurra.