Inter, così Romero è possibile: i nerazzurri sognano tra incontri con l’agente e una formula che può sbloccare l’affare

L’Inter continua a seguire da vicino la situazione di Cristian Romero: con questa formula il suo arrivo è possibile.

E’ Cristian Romero l’obiettivo di mercato dell’Inter per il reparto di difesa. I nerazzurri sono consapevoli del fatto che si tratti di un trattativa estremamente complicata e di difficile realizzazione, ma vogliono comunque fare un tentativo per portare a MIlano El Cuti.

La storia tra l’argentino e il Tottenham sembra essere arrivata ai titoli di coda. E proprio l’Inter sarebbe in prima fila per aggiudicarsi le prestazione di Romero, seguito comunque da altrie squadre come Atletico Madrid e Barcellona, che però deve prima effettuare delle cessioni per potere arrivare al giocatore.

Romero, passi avanti per l’arrivo all’Inter

In queste ore, come si legge, l’agente dell’argentino sarebbe arrivato a Milano, un segnale certamente importante dell’avanzamento dei dialoghi con l’Inter. La sensazione, però, è che la vera sfida per i campioni d’Italia sarà riuscire a soddisfare le esigenze del Tottenham, da sempre bottega carissima.

Romero ha una valutazione sicuramente importante, si parlava di circa 50 milioni. Tanti, troppi per i nerazzurri. Nelle ultime ore, però, si è sparsa la voce di un Tottenham disposto, almeno in parte, ad adare incontro per la cessione del giocatore. Proprio una maggiore flessibilità sulla formula d’acquisto potrebbe essere la chiave per chiudere l’operazione. Secondo alcuni esperti di mercato l’Inter starebbe provandoa chiudere l’operazione con un prestito oneroso, da almeno 5 milioni, e un obbligo di riscatto fissato al prossimo Giugno di 35/40, per arrivare ad avvicinare la valutazione richiesta dal Tottenham.

Quel che è certo, è che Romero è una pista che da suggestione di mercato si sta rapidamente trasformando in trattativa difficile, ma possibile. Sarà lui il nuovo perno della difesa nerazzurra?