Pavard, cessione in vista? In arrivo offerta ricchissima

Benjamin Pavard potrebbe lasciare i nerazzurri: la ricchissima offerta potrebbe cambiare le carte in tavola.

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese è rientrato all’Inter dopo il prestito al Marsiglia, e si è messo a disposizione di Cristian Chivu in questi primi giorni di ritiro. Il suo futuro però è tutt’altro che garantito.

Il difensore ha infatti dato disponibilità a restare in nerazzurro, la società, tuttavia, è apparsa sempre piuttosto convinta nella sua decisione di mantenere il punto sulla scelta di lasciar partire il giocatore presa lo scorso anno. In queste settimane sembrava che l’assenza di offerte congrue avesse convinto i nerazzurri a reinserire Pavard nel progetto, anche in virtù del valore in campo del calciatore, mai messo in discussione (la cessione, da quanto riportato, è sempre stata attribuita a motivi extracampo). Le ultime notizie potrebbero però allontanare nuovamente Pavard da una permanenza in nerazzurro.

Pavard, futuro in Arabia Saudita?

Per l’ex Bayern Monaco potrebbe infatti esserci un futuro in Arabia Saudita. Secondo Fussball Europa, il giocatore avrebbe attirato l’interesse dell’Al-Ittihad, che avrebbe effettuato i primi sondaggi con il giocatore.

Qualora riuscissero a trovare un accordo per il trasferimento del giocatore, l’Inter non farebbe opposizione ad una sua cessione. I nerazzurri, ad ogni modo, vorrebbero ricavare una cifra vicina ai 20 milioni dalla cessione del francese, che potrebbe rivelarsi decisiva per arrivare agli obbiettivi di mercato. Qualora partisse Pavard, l’Inter dovrebbe comunque tornare sul mercato per acquistare un nuovo difensore, vista la partenza di Acerbi e de Vrij. Il futuro di Pavard, insomma, continua ad essere in bilico e le voci di cessione che sembravano essersi attenuate con l’inizio del ritiro potrebbero tornare ad esplodere nei prossimi giorni.