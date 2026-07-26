Inter, l’esterno titolare é già in casa? Ha convinto tutti

Inter, l’esterno titolare è già in casa? Ha convinto tutti quanti: segnali importanti per Chivu.

In casa nerazzurra i discorsi sul sostituto di Denzel Dumfries sembrano attraversare una fase di stallo. In queste ore, i nerazzurri sembrano avere dirottato le priorità sul mercato sulla difesa e sulla trattativa per Cristian Romero, lasciando momentaneamente vacante la casella sull’esterno di destra, che si era tentato di coprire, con esiti poco felici, prima con Palestra e poi con Khalaili. Se dal mercato, sino ad ora, non è arrivato l’esterno titolare che ci si aspettava, però, Chivu potrebbe inaspettatatamente trovarlo “in casa”.

Il tecnico nella conferenza di presentazione della nuova stagione era stato abbastanza chiaro: Andy Diouf, nella testa di Cristian Chivu, può diventare una importante alternativa sulla corsia di destra. Il francese già nella passata stagione aveva fatto vedere le sue qualità in fase di spinta e supporto alla manovra, e la sua intraprendenza ha convinto l’allenatore a continuare a testare il giocatore in quella posizione. Questo ritiro, come anticipato, prosegue su quella linea, e dei segnali importanti sono arrivati dal primo reale test amichevole dei nerazurri.

Andy Diouf mattatore contro il Karlsruher

Andy Diouf è infatti stato il grande protagonista della vittoria dell’Inter nel test amichevole contro il Karlsruher. I tedeschi sono passati in vantaggio grazie alla rete di Civeja al 50′, ma nei minuti di recupero l’incredibile doppietta del francese ha regalato la vittoria ai nerazzurri.

Diouf ha prima pareggiato nel recupero con un gran tiro da fuori da sviluppi di calcio d’angolo, e poi raddoppiato pochi minuti dopo con un sinistro di ottima fattura. Si conferma, insomma, una vera e propria arma nelle mani dell’Inter soprattutto nei momenti in cui serve un cambio di passo alla squadra e c’è bisogno di fare saltare gli schemi per pareggiare i conti. Che sia lui il vero acquisto sull’esterno?