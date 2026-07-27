Inter, l’annuncio di Fabrizio Romano sul nuovo difensore: verrà lui al posto di Romero?

L’esperto di mercato Fabrizio Romano conferma l’interesse nerazzurro per il difensore: verrà lui al posto di Romero?

L’Inter continua a ricercare sul mercato un rinforzo per il reparto arretrato da regalare a Cristian Chivu. Il nome seguito dai nerazzurri, non è un segreto, è quello di Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham. La trattativa per portare “El Cuti” a Milano è però tutt’altro che semplice: la valutazione dell’argentino supera abbondantemente i 40 milioni, e anche i costi relativi allo stipendio del calciatore (l’Inter avrebbe offerto 5 milioni l’anno) e alle commissioni non sono certo di poco conto. La trattativa, dunque, resta in piedi ma è ben lontana dall’essere vicina alla conclusione. Ecco perché i nerazzurri sono alla ricerca di una soluzione alternativa.

In particolare, è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano a svelare il giocatore che i nerazzurri sarebbero tornati a trattare con forza nelle ultime ore. E’ lui il nuovo nome della difesa nerazzurra.

Inter, nuovi contatti per John Stones

John Stones è uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametri zero: l’ex difensore del Manchester City è stato a lungo proposto ai nerazzurri negli scorsi mesi, che erano però apparsi freddi per via delle alte richieste di ingaggio e dei dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore.

Il mondiale positivo disputato dall’inglese, e le richieste che, arrivati a fine Luglio, si sono fatte meno importanti, sembrano però aver cambiato le carte in tavola. Nelle ultime ore, la pista Stones è tornata a prendere piede, come riportato da Fabrizio Romano, e i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire un biennale al giocatore. Sul giocatore era forte l’interesse anche della Juventus, ma l’Inter sembra pronta ad accelerare per il giocatore.