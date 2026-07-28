Come cambia la difesa dell’Inter con l’arrivo di Stones

L’Inter è pronta a regalare a Chivu John Stones, in arrivo a parametro zero: ecco come cambierà la difesa.

L’Inter è pronta a formalizzare l’accordo trovato nella serata di ieri per portare in nerazzurro a parametro zero John Stones, svincolatosi a parametro zero dal Manchester City. Il difensore classe 1994 dovrebbe firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione, e dovrebbe arrivare nella giornata di giovedi a Milano per le visite mediche di rito e l’iter che (usando i dovuti condizionali fino al momento della firma) dovrebbero renderlo il secondo acquisto di questa sessione di mercato dopo Ivan Provedel (non considerando i riscatti di Akanji e Stankovic).

John Stones, reduce da un mondiale molto positivo con l’Inghilterra , si godrà poi ancora qualche giorno di vacanza prima di mettersi agli ordini di Chivu. Intanto, però, ci si può già fare un’idea di come la sua presenza possa cambiare la difesa nerazzurra.

John Stones, ecco come cambia la difesa nerazzurra

John Stones è un difensore duttile, che può rivelarsi utile nello scacchiere nerazzurro sia da centrale, che da braccetto, che all’occorrenza anche in mediana (soluzione già sperimentata da Guardiola). In nerazzurro, viene facile immaginare che il suo ruolo sarà soprattutto quello di perno della difesa con al fianco Akanji e Bastoni, tenendo conto anche delle energie fisiche da gestire che richiederanno, verosimilmente, una gestione più attenta e mirata alle gare di maggior peso. E’ un difensore “cresciuto” calcisticamente sotto l’ala del tecnico catalano, abituato quindi a difesa alta e al gioco propositivo che Chivu ha più volte manifestato di voler fare con ancora più convinzione in questa stagione.

Stones è abile in impostazione e ha un buon piede, compensa con intelligenza calcistica e fisicità le lacune dal punto di vista della rapidità. E’, insomma, un colpo di spessore per i nerazzurri.