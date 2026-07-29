Inter, Chivu può festeggiare: blindato sino al 2031, annuncio ufficiale

Cristian Chivu può festeggiare una importante notizia: lo hanno blindato sino al 2031, ecco l’annuncio ufficiale.

Mentre in casa nerazzurra si attende l’arrivo di John Stones, che dovrebbe atterrare a Milano per le visite mediche di rito e firmare il contratto da 4 milioni di euro a stagione con i nerazzurri, la difesa di Cristian Chivu mette a segno un altro importante colpo.

Questa volta, non si tratta di un nuovo arrivo sul fronte mercato, nonostante questo è un passo importante per blindare la difesa nerazzurra nel presente e nel futuro: la dirigenza nerazzurra ha infatti ufficializzato un importante rinnovo di contratto per un big della difesa.

Bisseck firma il rinnovo con i nerazzurri

Yann Bisseck sarà nerazzurro sino al prossimo 2031. Il giocatore tedesco ha firmato il prolungamento, un quinquennale a cifre più elevate rispetto al passato. Bisseck avrà uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione, più bonus, che avrà però per l’Inter la convenienza di rientrare ancora tra gli accordi che possono beneficiare del decreto crescita. Sarà un accordo, insomma, particolarmente conveniente anche per l’Inter, che non solo blinda un pilastro della difesa a lungo termine, ma lo fa anche a cifre vantaggiose.

Bisseck negli ultimi mesi è stato al centro di numerose voci di mercato. Il centrale tedesco sembrava essere finito nel mirino del Bayern Monaco. Con questo rinnovo, l’Inter blinda il suo difensore per questa stagione, e in caso di offerte future si pone in una posizione di forza in sede di trattativa.

Bisseck, insomma, sembra essere destinato ad essere uno dei pilastri della difesa nerazzurra non soltanto per il presente, ma anche per il futuro. A 26 anni, per il centrale tedesco è tempo di fare un ulteriore step, con la rinnovata fiducia della società.