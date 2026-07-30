Inter, dopo Stones arriva Jones? Come cambierebbe la squadra di Chivu

Inter, dopo Stones arriva Jones? Ecco come potrebbe cambiare la squadra di Chivu.

In casa Inter è la giornata di John Stones. Il difensore inglese, svincolatosi dal Manchester City, è arrivato a Milano per le visite mediche di rito e firmare il contratto da 4 milioni di euro a stagione che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni. L’arrivo di Stones a parametro zero è un importante colpo per la difesa, ma potrebbe avere effetti positivi, almeno sul fronte economico, anche su un altro reparto.

Aver chiuso Stones a parametro zero, permette di guardare con una certa tranquillità al reparto difensivo, e per questo l’ipotesi di “spostare” l’acquisto più pesante dal punto di vista economico potrebbe essere presa in considerazione molto seriamente. Magari proprio dirottando i fondi proprio su quel Curtis Jones mai davvero dimenticato dalla dirigenza nerazzurra. L’inglese è un obiettivo di mercato mai dimenticato da parte dell’Inter, che dopo aver visto respingere la propria offerta, ritenuta troppo bassa dal Liverpool che continua a chiedere circa 40 milioni, potrebbe tornare alla carica con il “tesoretto” che doveva essere destinato prima a Palestra, e poi al difensore.

Come cambierebbe l’Inter con Jones

L’acquisto di Curtis Jones avrebbe un impatto importante sul centrocampo nerazzurro. L’inglese porterebbe qualità e, soprattutto, una intensità da Premier League.

Con lui, il centrocampo nerazzurro potrebbe avere quella fisicità, rapidità, e capacità di ribaltare la manovra e dare intensità al gioco che troppo spesso è mancata nei big match. Oltre, ovviamente, a tanta esperienza e ad una mentalità da top club. Curtis Jones, non è un segreto, gode della massima stima da parte di Chivu, e di tutta la dirigenza nerazzurra. Potrebbe essere lui il colpo capace di mettere d’accordo tutti.