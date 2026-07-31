Inter, non solo Stones: accordo da 40 milioni per il top player della Premier League

Inter, dopo John Stones pronto un altro colpo da 40 milioni: c’è l’accordo per il top player dalla Premier League.

L’Inter non si ferma, I nerazzurri in queste ore hanno accolto l’arrivo di John Stones, che ha firmato un biennale con l’Inter dopo essersi svincolato a parametro zero dal Manchester City, ma guardano già al prossimo acquisto.

L’Inter ha già impostato un altro colpo, e ancora una volta il “terreno di caccia” dei nerazzurri sembrerebbe essere la Premier League. Come noto, l’Inter nelle scorse settimane ha trattato a lungo Cristian Romero, in uscita dal Tottenham. Sembrava che con l’arrivo di Stones la trattativa potesse rafreddarsi, nelle ultime ore, però, si sarebbe verificata una nuova accelerata, che avrebbe avvicinato sensibilmente le parti in causa.

Inter, adesso Romero è più vicino

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà l’Inter e Romero sarebbero più vicini a definire l’accordo contrattuale con il giocatore e la società nerazzurra. Nelle scorse settimane tra le cause del rallentamento della trattativa c’erano proprio le alte richieste del giocatore. La distanza tra le parti, però, si sarebbe assottigliata. Con il Tottenham, invece, l’accordo di massima sarebbe già stato trovato.

L’Inter avrebbe trovato un accordo con gli inglesi sulla base di circa 40 milioni. I nerazzurri, dunque, corrono per anticipare la concorrenza e portare “El Cuti” a Milano. L’Inter prima di poter muovere l’affondo decisivo dovrà liberare lo spazio in difesa, ed effettuare dunque prima una cessione per potere procedere. Il candidato principale, al momento, sembra essere Benjamin Pavard, rientrato dal prestito al Marsiglia ma possibile partente per una nuova destinazione anche questa estate. Si preannunciano giornate molto calde su questo fronte.