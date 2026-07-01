Inter, colpo dalla Premier? Occasione di mercato per i nerazzurri

L’Inter potrebbe fare un affare in Premier: il giocatore potrebbe lasciare il club e diventare una occasione per i nerazzurri

L’Inter, non è un segreto, è alla ricerca di più di un colpo nel reparto arretrato dopo l’addio di Acerbi, de Vrij e Darmian, svincolatosi a parametro zero. I nerazzurri sembravano essere vicini ad Oumar Solet, difensore dell’Udinese, ma negli ultimi giorni la pista sembrerebbe essersi raffreddata. Tra le alternative, si è parlato a lungo di Gianluca Mancini, che sembrerebbe però essere vicino al rinnovo con la Roma. La sensazione, insomma, è che il nome giusto per il reparto arretrato debba ancora essere svelato.

Una interessante ipotesi in merito è arrivata nelle ultime ore, e riguarda un grande nome direttamente dalla Premier League. Già in passato era stato seguito da vicino dalla dirigeza nerazzurra, si tratterebbe dunque di un ritorno di fiamma.

Inter su Romero: il difensore diventa un affare per i nerazzurri?

Cristian Romero potrebbe lasciare il Tottenham. Il difensore, classe 1998, secondo quanto riportato dal noto quotidiano Mundo Deportivo avrebbe avuto atteggiamenti non particolarmente graditi alla dirigenza degli inglesi. Non solo, a Londra sarebbe chiuso dai nuovi arrivi. Proprio per questo, il club potrebbe cederlo a cifre sensibilmente inferiori rispetto a quelle chieste sino a non troppo tempo fa, quando la valutazione era di ben 70 milioni.

Oggi, il giocatore potrebbe partire per una cifra non troppo distante dai 30 milioni, occasione che potrebbe riaccendere l’interesse dell’Inter. in Italia in tanti sono pronti a scommettere che Ausilio possa tornare sul giocatore, già apprezzato e a lungo monitorato al tempo della sua esperienza al Genoa. Che sia lui il “mister X” incaricato di rilanciare la retroguardia nerazzurra dopo i pesanti addii? A due settimane dal ritiro, data entro cui il direttore Piero Ausilio aveva dichiarato di voler regalare a Chivu il rinforzo in difesa, le risposte non dovrebbero tardare ad arrivare.