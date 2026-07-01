Inter, colpo dalla Premier? Occasione di mercato per i nerazzurri

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L’Inter potrebbe fare un affare in Premier: il giocatore potrebbe lasciare il club e diventare una occasione per i nerazzurri

L’Inter, non è un segreto, è alla ricerca di più di un colpo nel reparto arretrato dopo l’addio di Acerbi, de Vrij e Darmian, svincolatosi a parametro zero. I nerazzurri sembravano essere vicini ad Oumar Solet, difensore dell’Udinese, ma negli ultimi giorni la pista sembrerebbe essersi raffreddata. Tra le alternative, si è parlato a lungo di Gianluca Mancini, che sembrerebbe però essere vicino al rinnovo con la Roma. La sensazione, insomma, è che il nome giusto per il reparto arretrato debba ancora essere svelato.

Inter, colpo dalla Premier? Occasione di mercato per i nerazzurri – interlive

Una interessante ipotesi in merito è arrivata nelle ultime ore, e riguarda un grande nome direttamente dalla Premier League. Già in passato era stato seguito da vicino dalla dirigeza nerazzurra, si tratterebbe dunque di un ritorno di fiamma.

Inter su Romero: il difensore diventa un affare per i nerazzurri?

Cristian Romero potrebbe lasciare il Tottenham. Il difensore, classe 1998, secondo quanto riportato dal noto quotidiano Mundo Deportivo avrebbe avuto atteggiamenti non particolarmente graditi alla dirigenza degli inglesi. Non solo, a Londra sarebbe chiuso dai nuovi arrivi. Proprio per questo, il club potrebbe cederlo a cifre sensibilmente inferiori rispetto a quelle chieste sino a non troppo tempo fa, quando la valutazione era di ben 70 milioni.
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Inter su Romero: il difensore diventa un affare per i nerazzurri? – interlive
Oggi, il giocatore potrebbe partire per una cifra non troppo distante dai 30 milioni, occasione che potrebbe riaccendere l’interesse dell’Inter. in Italia in tanti sono pronti a scommettere che Ausilio possa tornare sul giocatore, già apprezzato e a lungo monitorato al tempo della sua esperienza al Genoa. Che sia lui il “mister X” incaricato di rilanciare la retroguardia nerazzurra dopo i pesanti addii? A due settimane dal ritiro, data entro cui il direttore Piero Ausilio aveva dichiarato di voler regalare a Chivu il rinforzo in difesa, le risposte non dovrebbero tardare ad arrivare.