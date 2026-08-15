Inter- Betis, cosa ha detto l’incontro in vista dell’inizio del campionato

L’Inter ha affrontato il Betis nell’ultima sfida pre-campionato. Ecco cosa è emerso della sfida tra i nerazzurri e gli spagnolo.

Ultimo test pre campionato per l’Inter prima dell’esordio in campionato. I nerazzurri di Chivu hanno affrontato a Bari il Betis, ultima occasione per testare meccanismi e formazioni prima dell’inizio della serie A prevista per il prossimo sabato.

L’Inter ha vinto per una rete a zero, grazie alla rete di John Stones sugli sviluppi di calcio piazzato, una girata su sponda di testa di Pavard. Chivu ha avuto importanti risposte dal test dei nerazzurri. Ecco cosa è emerso dalla gara.

Inter, cosa è emerso dalla sfida con il Betis

Dal punto di vista della squadra, la gara contro il Betis può certo far sorridere Chivu. L’Inter viaggia su automatismi ormai consolidati, e per buona parte dell’incontro ha mantenuto il controllo della gara. Il centrocampo Barella-Calhanoglu-Zielinski viaggia spedita verso la forma campionato, e la manovra ne beneficia.

Buone notizie anche sul fronte singoli: John Stones, uomo della serata con il gol all’esordio in nerazzurro, si conferma innesto di spessore se riuscirà a garantire continuità fisica. Notizie incoraggianti anche da Diouf: l’esperimento continua a dare frutti, e i francese è stato uno dei più pericolosi quando è stato in campo.

Notizie incoraggianti dalla difesa: Pavard continua a mandare segnali di permanenza a suon di prestazioni positive. Anche Akanji, al rientro in nerazzurro, è apparso già in buone condizioni.

Nota dolente il fronte attacco: tra l’assenza di Thuram, un Lautaro appena rientrato e ancora indietro di condizione, e un Esposito apparso ancora lontano dalla forma top, comprensibilmente visto la sua grande fisicità, e un Bonny poco incisivo è, al momento, il reparto da cui Chivu ha avuto meno risposte.