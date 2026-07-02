Inter, finalmente il primo acquisto: chiuso l’accordo

L’Inter ha chiuso il suo primo acquisto di mercato: trovato l’accordo definitivo per l’arrivo del giocatore a Milano.

Il mercato dell’Inter, salvo clamorosi colpi di scena, ha segnato il suo primo acquisto. I nerazzurri hanno infatti chiuso l’accordo per l’arrivo del primo rinforzo per Cristian Chivu, che andrà a riempire la casella lasciata vuota dall’addio di Yann Sommer tra i pali.

Con l’addio del portiere svizzero, che ha lasciato il 30 Giugno l’Inter a parametro zero, la società a deciso di promuovere Josep Martinez a titolare. I nerazzurri, però, hanno voluto tutelarsi andando a ricercare sul mercato il profilo di un portiere di esperienza, in grado di essere un secondo affidabile, ma anche di rappresentare un titolare credibile qualora le aspettative su Martinez non venissero rispettate.

Da tempo, il profilo individuato dalla società nerazzurra è quello di Ivan Provedel, portiere classe 1994 di grande esperienza. Nelle ultime ore, si era sparsa la voce di una resistenza di Lotito, presidente della Lazio, che sembrava continuasse a chiedere 5 milioni per il cartellino del giocatore, ritenuti troppi dai nerazzurri. Alla fine, però, l’Inter sembra averla avuta vinta chiudendo l’accordo per il giocatore alle proprie condizioni.

Inter, accordo con la Lazio per l’arrivo di Provedel

Secondo le ultime indiscrezioni, Inter e Lazio avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Provedel a MIlano sulla base di una cifra di circa 3 milioni. I dialoghi delle ultime settimane avrebbero dunque portato alla fumata bianca, e Provedel salvo ribaltoni si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Il portiere dovrebbe svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo contratto con i nerazzurri la prossima settimana, prima di mettersi poi a disposizione di Cristian Chivu nel ritiro che inizierà alla metà del mese. L’Inter, dunque, trova il primo acquisto della sua stagione.