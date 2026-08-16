Inter, Curtis Jones si avvicina? La mossa del Liverpool potrebbe essere un indizio in favore dei nerazzurri.

Curtis Jones, non è un segreto, è il sogno di mercato dell’Inter per quanto riguarda il reparto di centrocampo. I nerazzurri, dopo avere ufficializzato l’arrivo di Spence e la cessione di Frattesi, sono pronti a regalare l’ultimo colpo alla squadra di Chivu, magari dopo aver raccimolato qualche altro fondo da aggiungere al tesoretto da qualche altra cessione.

Non c’è dubbio, però, che l’inglesesia ritenuto il giocatore ideale per dare intensità e qualità al centrocampo. Il giocatore, per parte sua, non ha nascosto la volntà di vestire il nerazzurro. Un indizio in vista di una possibile buona riuscita della trattativa è arrivata nelle ultime ore.

Liverpool, doppia amichevole contro il Como

Il Liverpool ha infatti disputato una doppia amichevole contro il Como. In nessuno dei due test precampionato, però, era presente Curtis Jones, così come avvenuta la scorsa settimana. In molti si chiedono se dietro queste assenze vi siano semplici questioni fisiche, oppure se si tratti di indizi di mercato in ottica nerazzurra.

Intanto, dall’Inghilterra sono pronti a scommettere che le pretese del Liverpool sul giocatore siano in procinto di abbassarsi rispetto agli oltre 40 milioni richiesti sino ad ora all’Inter. Una notizia che, se fosse confermata, certamente aprirebbe le porte all’assalto definitivo della dirigenza dei campioni d’Italia.

I Reds infatti, anche in virtù della scadenza ravvicinata del contratto, fissata per il 2027, e nell’ottica di fare cassa, sarebbero disposti ad accontentarsi e a ragionare in un range di 30/35 milioni, più vicina alla valutazione fatta dai nerazzurri del giocatore. Non resta che aspettare e vedere se i nerazzurri riusciranno a portare a Chivu l’ultimo regalo di mercato.