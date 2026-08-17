Nasce l’Inter inglese? Come giocherebbe con Spence Stones e Jones

Quella del prossimo anno potrebbe essere l’Inter più inglese della storia: ecco come giocherebbe con Spence, Stones e Jones.

Dopo John Stones, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Manchester City, e Djed Spence, ufficializzato pochi giorni fa dopo la conclusione della trattativa col Tottenham sulla base di circa 30 milioni, l’Inter ha messo nel mirino un nuovo calciatore inglese. Curtis Jones è ormai da tempo un sogno di mercato dichiarato per i nerazzurri, che nei prossimi giorni potrebbero accelerare la trattativa con il Liverpool e regalare l’ultimo colpo a Cristian Chivu.

Se dovesse concretizzarsi, sarebbe un’Inter certamente formato “Premier League”, un dettaglio non da poco. La scelta, in ogni caso, di puntare su calciatore inglesi non appare certo casuale, ma ben ponderata e dovuta, oltre che all’ormai dominio del campionato inglese, sempre più competitivo, a esigenze tattiche ben definite per la squadra di Chivu.

Un’Inter all’inglese

John Stones porta ai nerazzurri abilità di lettura, capacità di giocare con la difesa alta, qualità in impostazione e in uscita dalla difesa. Djed Spence è la quota dribbling e fisicità sull’esterno, mentre Curtis Jones porterebbe pulizia alla manovra nerazzurra. Tutti, soprattutto, portano in dote esperienza internazionale, personalità, e soprattutto l’intensità e il ritmo da Premier.

Proprio la capacità di giocare sulla pressione, risalire il campo facilmente aggirando il pressing avversario, reggere gli alti ritmi, sono caratteristiche che ai nerazzurri sono costate care nelle scorse stagioni, sopratutto in Europa e nei big match.

La dirigenza nerazzurra mostra, dunque, idee ben chiare su dove si possa migliorare e su quali siano gli aspetti in cui la squadra di Chivu ancora può crescere rispetto alle rivali del continente. Un’Inter più “inglese” sarebbe certamente un cenno in questa direzione. Cenno che è stato fatto con Stones e Spence, e che presto potrebbe essere rimarcato con l’arrivo di Jones.