Tutti pazzi per Andy Diouf: le reazioni social alla sua prestazione con la Francia

Dopo avere conquistato un posto in primo piano anche in nerazzurro Andy Diouf conquista la Francia: le reazioni entusiaste dei tifosi.

C’è un prima e un dopo per Andy Diouf. Al suo arrivo a Milano da centrocampista, il francese era ben presto stato relegato in panchina a causa di prestazioni poco convincenti. Poi, proprio quando la sua avventura in nerazzurro sembrava destinata a spegnersi poco felicemente, l’intuizione che ha cambiato il suo destino, e chissà, forse anche la sua carriera. La scelta di Chivu di “testare” il giocatore da esterno destro sta dando i suoi frutti, e a suon di dribbling, assist e prestazioni convincenti Diouf ha conquistato il posto da titolare in nerazzurro, e anche la convocazione in Nazionale.

Zidane lo ha messo nella lista dei convocati della Nazionale francese con l’intenzione, come da lui stesso svelato, di provarlo da terzino sinistro (contrariamente a quanto avviene nell’Inter dove gioca a destra a piede invertito), e anche per i tifosi francesi la scelta di spostare sulla fascia Diouf sembra convincere.

Andy Diouf, le reazioni social

L’esordio dell’interista contro il Belgio ha attirato commenti entusiasti sui social network. Molti lo definiscono “Interessante”, altri “lo preferiscono” nonostante la consapevolezza di poter perdere qualcosa in fase difensiva. Altri lo ritengono già meglio di Theo Hernandez. Insomma, pur con una fase difensiva da rivedere, il potenziale di Diouf non passa comunque inosservato.

Ora, convinti i tifosi dell’Inter e quelli francesi, e anche i due allenatori Chivu e Zidane, l’unico da dover convincere davvero sembra essere proprio Diouf, che non ha nascosto di sognare di tornare a giocare a centrocampo nel suo ruolo originale. Per lui, però, si è spalancata una interessantissima carriera da esterno tutta da scoprire.